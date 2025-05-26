Erzincan’da basketbol severler, EuroLeague Finali’nde Fenerbahçe Beko’yu desteklemek için dev ekrandan yayınlanan mücadeleye yoğun ilgi gösterdi.Basketbol severler, Euroleague Final heyecanını birlikte yaşamak için Erzincan Dört yoldaki meydan da bir araya geldi. Final karşılaşmasında Fransız temsilcisi Monaco ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe Beko’nun mücadelesi, meydanda kurulan dev ekranda yayınlandı. Taraftarlar, temsilcimizin tarihi final mücadelesini birlikte izleyerek bu büyük heyecana ortak oldu.Fenerbahçe Beko ile Monaco, EuroLeague final maçında karşılaştı. Abu Dabi’de oynanan karşılaşmada AS Monaco’yu 81-70 mağlup eden Fenerbahçe, EuroLeague şampiyonu olarak taraftarlarını sevince boğdu. Erzincan’da dev ekrandan maçı takip eden taraftarlar, maçın bitiş düdüğü ile birlikte büyük bir sevince boğuldu. Taraftarlar maç sonrası Erzincan sokaklarında şampiyonluğu kutladı.