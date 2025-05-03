Erzincan’da Seher Vakti Yürüyüşleri Projesi kapsamında sabahın erken saatlerinde doğa yürüyüşü düzenlendi.Erzincan Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür ve vatandaşlar katıldı.Sabahın erken saatlerinde Esentepe’de buluşan vatandaşlar şehir manzarası eşliğinde yürüyüşlerini tamamladı. Isınma hareketleri yapan vatandaşlar ardından yürüyüş programını halay çekerek tamamladı.Etkinliğin ardından katılımcılara çorba ikramında bulunuldu.