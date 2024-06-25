Erzincan’da çocukların fiziksel, duygusal gelişimlerine katkı sunmak ve keyifli bir tatil geçirmelerini sağlamak amacıyla, 7-14 yaş arası çocuklar için ücretsiz yaz spor okulları açılıyor.Farklı branşlarda verilecek olan kurslarla yüzlerce çocuğa kapılarını açan yaz spor okulları ile tatil döneminde çocuklara sporla iç içe bir tatil yaşatmak, öğrencilere spor yaptırmak ve böylece sağlıklı fiziksel gelişimlerine katkı sunmak amaçlanıyor.Futbol, dart, bocce, tenis, plates, fitness, karate, taekvondo, ve basketbol kursları ile çocukların hem eğlenmeleri hem de spor yaparak bedensel ve zihinsel gelişimlerine destek sağlanması hedefleniyor.Başvurular 24 Haziran - 05 Temmuz 2024 tarihleri arasında, Çarşı Mahallesi TOKİ Konutları Erzincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne yapılacak.