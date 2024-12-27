Yakutiye Belediyespor’un alt yapısından yetişen ve sezon başında Erzurumspor U19 takımına transfer olan Kerem Erener, U19 Milli takımına davet edildi. Genç futbolcu, hem şu anki teknik patronu Alpaslan Topçu’yu hem de kendisini yetiştiren Yakutiye Belediyespor’un hocası Kurtulay Öksüz’ü gururlandırdı.Erzurumspor U19 takımının genç yıldızı Kerem Erener, U19 Yaş Milli takımına davet edildi. Yakutiye Belediye Belediyespor Teknik Patronu Kurtulay Öksüz tarafından keşfedilen ve 9 yıl Kırmızı-beyazlı formayı giydikten sonra sezon başında Erzurumspor U19 takımına transfer olan Kerem Erener’in U19 milli takımına davet edilmesi Erzurumspor U19 yaş takımı teknik direktörü Alpaslan Topçu kadar eski teknik direktörü Kurtulay Öksüz’ü de gururlandırdı.Üzerinde büyük emekleri olan ve yıllarca kendisini geleceğe hazırlayan hocası Kurtulay Öksüz’ü gururlandıran Kerem Erener, Erzurumspor U19 yaş takımındaki başarılı performansı Ay-yıldızlı forma ile de devam ettirmeği hedefliyor.Yakutiye Belediyespor Teknik Patronu Kurtulay Öksüz, “Sezon başında Kerem Erener’i Erzurumsporumuz istedi biz de kendisini seve seve Erzurumspor’a verdik. Kerem’e 9 yıl emek verdim. Şimdi Kerem Erener U9 milli takımına davet edildi. Üzerinde çok emeğim olan Kerem’e hem Erzurumspor forması altında hem de Milli takım çatısı altında başarılar diliyorum” dedi.Tekniği Yusuf Şimşek’e, sürati Burak Yılmaz’a benziyorÇok iyi gol vuruşu yapan Kerem Erener’in U19 Milli takımın da başarılı olacağına yürekten inandığını ifade eden Yakutiye Belediyespor Teknik Direktörü Kurtulay Öksüz, eski öğrencisine övgüler yağdırdı. Öksüz, “Kerem, Fuleli çabuk bileklerine çok hakim, kolay adam geçer, kondisyonu iyi Burak Yılmaz gibi fuleli, eski futbolcu Yusuf Şimşek gibi rahat adam geçer. Kişiliği ve karakteri çok iyi. Allah korusun sakatlık geçirmez ise milli takımlarımızın bütün yaş kategorilerinde oynar. Gol vuruşu iyi. Toplara hem plase hem de sert vurabiliyor” dedi.Erzurumspor Tebrikler Kerem! başlığı ile paylaştıKerem Erener’in U19 Milli takımına davet edilmesinin ardından Erzurumspor’da genç futbolcu için paylaşım yaptı.Mavi-beyazlı kulübün resmi hesaplarından yapılan açıklamada, “Erzurumspor U19 takımımızın orta saha oyuncusu Kerem Erener, U19 Milli takımı aday kadrosuna davet edildi. Sevgili Kerem’e ay-yıldızlı formamız altında başarılar diliyoruz.” İfadelerine yer verildi.