Elazığlı taekwondo antrenörü Engin Pamuk, Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından Yıldızlar Antrenör Kurulu erkek takım antrenörlüğü görevine getirildi.Türkiye Taekwondo Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Büyükler, Ümitler, Gençler, Yıldızlar, Poomsae ve Balkan Teknik Kurulları belirlendi. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Elazığlı taekwondo antrenörü Engin Pamuk da Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından Yıldızlar Antrenör Kurulu erkek takım antrenörlüğü görevine layık görüldü. Yıldızlar Antrenör Kurulunda kadın ve erkek takımlarında toplam 14 antrenör seçildi.