Ağrının Eleşkirt ilçesinde güreş hayatını sürdüren Hamza Yerlikaya, Türkiye şampiyonu oldu.Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Eleşkirt spor güreş takımı sporcusu genç güreşçisi Hamza Yerlikaya, 04-08 Nisan 2025 tarihleri arasında Kütahya’da düzenlenen Okul Sporları U17 Grekoromen ve Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza attı. 65 kilogramda mücadele eden Hamza Yerlikaya, zorlu rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonluğunu kazandı.Şampiyonaya katılmadan önce güreş hocası Adem Şahna ve Murat Bayram ile birlikte uzun ve disiplinli bir hazırlık süreci geçiren Hamza Yerlikaya, turnuvada gösterdiği performansla dikkat topladı.Hamza Yerlikaya, yaptığı açıklamada, en büyük hayalinin aynı isim ve soyadı paylaştığı yıllarca Türkiye’yi aldığı başarılarla gururlandıran eski milli güreşçi ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya gibi milli bir güreşçi olup, ismini tekrar güreşin unutulmazları arasına eklemek olunduğu söyledi. Genç sporcu, Hamza Yerlikaya ile aynı karede olmanın sürekli hayalini kurduğunu ve çoğu zaman rüyalarına bile geldiğini de dile getirdi.Alınan bu başarı nedeniyle açıklama yapan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, "04-08 Nisan 2025 tarihleri arasında Kütahya’da düzenlenen U17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında zorlu rakiplerini geride bırakarak 65 kg’da Türkiye Şampiyonu olan Eleşkirt Spor Kulübü sporcumuz Hamza Yerlikaya’yı ve Antrenörleri Adem Şahna ile Murat Bayram’ı tebrik ediyorum. Millî takıma seçilen ve Uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek olan ve aynı zamanda Asrın güreşçisi ünvanlı Olimpiyat Şampiyonu Sayın Bakan yardımcımızın da ismini taşıyan kıymetli sporcumuza üstün başarılar diliyorum" dedi.