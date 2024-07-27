Elazığspor formasıyla 3 sezon gol krallığı yaşayan futbolcu Semih Alınmış (58), yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.Elazığ ve ülke futbolunun yakın tarihteki en önemli isimlerinden olan Semih Alınmış hayatını kaybetti. 1966 Elazığ doğumlu olan Alınmış çeşitli takımlarda forma giydi ve 90’lı yıllarda bordo-beyazlı formayla 3 sezon gol krallığı sevinci yaşadığı. İzmir’de ikamet eden Alınmış uzun süredir yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Alınmış’ın vefatı Elazığ spor camiasında derin üzüntüye neden oldu.Merhumun naaşı Elazığ’da defnedilecek.