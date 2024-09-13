TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 3. haftasında Elazığspor, Nazillispor’u ağırlayacak.Sezona bir galibiyet, bir beraberlikle merhaba diyen Çimentaş Elazığspor, Nazillispor’u 3. haftada konuk edecek. Taraftarının da desteğiyle iç sahada sürpriz yaşamak istemeyen Bordo-Beyazlılar, kritik maçtan mutlak 3 puanla ayrılmanın planlarını yapıyor. Bordo-Beyazlılarda bu maç öncesi stoper Ali Keten harici eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. 14 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da Elazığ Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan maçı Konya Bölgesi’nden Halil Erdoğan yönetecek.