Çimentaş Elazığspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 6. haftasında Menemen FK’yı ağırlayacak.Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 6. haftasında Çimentaş Elazığspor, Menemen FK’yı konuk edecek. 31 maçlık yenilmezlik serisi ve taraftarlarının büyük desteğiyle maça çıkacak olan Elazığspor, mutlak 3 puan hedefliyor. Gakgoşlar’da bu maç öncesi eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Bordo-beyazlı takımda bu kritik maç öncesi eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Pazar günü saat 19.00’da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak olan maçı Ankara bölgesinden klasman hakemi Burak Demirkıran yönetecek.Nesine 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Elazığ’ın bir diğer temsilcisi 23 Elazığ FK ise 5 Ekim Cumartesi günü saat 15.00’da Gaziosmanpaşa Stadında Tokat Belediye Plevnespor ile karşılaşacak.