Elazığspor, Antalya’ya 21 kişilik kadrosu ile gidecek.
Antalya Belek’te yapılacak 12 günlük kampa Elazığspor, 21 kişilik futbolcu kadrosuyla gidileceğini açıkladı. Teknik Direktör Bülent Yenihayat, kadroya; Mikail Koçak, Beykan Şimşek, Kerim Frei, Hasan Ekici, Yağızcan Erdem, Berşan Yavuzay, İsmet Yumakoğulları, Ercan Coşkun, Alpay Koldaş, Ali Keten, Melih İnan, Maksut Taşkıran, Yusuf Mert Tunç, Mehmet Ablay, Mücahit Çıra, Efe Tatlı, Eren Türkkal, Umut Uzun, Kerem Şenyüz, Cihan Canpolat, Yusuf Ayaz’ı dahil etti.