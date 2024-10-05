Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Çimentaş Elazığspor tarafından, “Haydi Elazığ bu sene bizim senemiz” sloganıyla SMS kampanyası başlatıldı.31 maçlık yenilmezlik serisiyle yoluna doludizgin devam eden ve bu sezon Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta 5 maçta 4 galibiyet elde ederek topladığı 13 puanla 3. sırada bulunan Elazığspor Kulübünde hafta sonu oynanacak olan Menemen FK mücadelesi öncesinde SMS kampanyası başlatıldı. Bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefleyen Elazığspor Kulübü tarafından, “Haydi Elazığ bu sene bizim senemiz” sloganıyla başlatılan SMS kampanyası kapsamında taraftarlar, BAGIS yazarak bütün operatörlerden 2367’ye mesaj atabilecek ve bordo-beyazlı kulübe her SMS başı 100 lira bağışta bulunabilecek.Ünlü oyuncu Abdullah Şekeroğlu taraftarlarla buluşacak6 Ekim Pazar günü Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak olan Çimentaş Elazığspor-Menemen FK mücadelesi öncesinde ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Abdullah Şekeroğlu, taraftarlarla buluşacak. Mücadele öncesinde stadyumda tribünlere seslenecek olan Abdullah Şekeroğlu, SMS kampanyasına destek isteyecek. Öte yandan stadyumda SMS kampanyasının güncel rakamları skorboard’dan anlık olarak paylaşılacak.Elazığspor Kulübünden destek çağrısı yapıldıSMS kampanyası ile ilgili Elazığspor Kulübünden yapılan açıklamada, “Saygıdeğer Elazığspor camiası, 31 maçlık yenilmezlik serisiyle türüne futbol dünyasında türüne ender rastlanan 31 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan kulübümüze gelir sağlamak amacı ile ‘Haydi Elazığ bu sene bizim senemiz’ sloganıyla SMS kampanyası başlatmış bulunmaktayız. Bordo-beyazlı temsilcimiz Elazığspor’a gönül vermiş bütün dinamikleri, il dışında yaşayan Elazığlıları, iş adamlarımızı, taraftarlarımızı, bütün hemşehrilerimizi SMS kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz. Bir SMS ücreti 100 lira olarak belirlenmiştir. Taraftarlarımız, SMS kampanyasına katılabilmek için telefonlarının mesaj bölümüne boşluk bırakıp BAGIS yazarak 2367’ye göndermeleri yeterli olacaktır. Kulübümüze destek olabilmek için bir kişi, çok sayıda mesaj gönderebilecektir. Kulübümüze destek olacak siz vefakâr taraftarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz” denildi.