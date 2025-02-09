Elazığspor takım kaptanı Beykan Şimşek, son oynanan Vanspor FK maçını 1 gol, asistle geçti. Başarılı oyuncu bu sezon toplam gol sayısını 6’ya, asist sayısını ise 12’ye yükseltti.Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Elazığspor’da kaptan Beykan Şimşek parlamaya devam ediyor. Maçın 80. dakikasında penaltıdan attığı golle maça denge getiren Beykan, daha sonra 89. dakikada Alpay’ın attığı kafa golünde asist yapan isimdi. Başarılı oyuncu bu sezon toplam gol sayısını 6’ya, asist sayısını ise 12’ye yükseltti.