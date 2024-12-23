Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun ilk yarısını 32 puanla 3. sırada tamamlayan Elazığspor’un gol ve asist kralları belli oldu.Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun ilk yarısını 32 puanla 3. sırada tamamlayan Elazığspor’un en golcü ismi Yusuf Mert Tunç oldu. Muhammet Arslantaş’ın formsuzluğu sonrası formayı kapan 24 yaşındaki oyuncu 18 maçta kaydettiği 9 golle adından söz ettirdi. Yusuf son oynanan Yeni Mersin İdman Yurdu maçında da hat-trick yaptı.Takım kaptanı Beykan Şimşek ise bu sezonun ilk yarısında 8 asistle oynadı. Yıldız oyuncu ayrıca kaydettiği 5 golle 14 gole direkt katkıda bulundu.