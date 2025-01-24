Elazığspor’un resmi sözleşme imzaladığı Halil İbrahim Sönmez’in Belediye Derincespor maçında oynayıp oynayamayacağı belli oldu.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 19. haftasında evinde Belediye Derincespor’la karşılaşacak olan Çimentaş Elazığspor’a Halil İbrahim Sönmez’den müjdeli haber geldi. Elazığ’a gelerek resmi sözleşmeye imza atan başarılı oyuncunun lisansı çıkarıldı ve TFF resmi web sitesinde yer aldı. Teknik direktör Bülent Yenihayat’ın şans vermesi halinde Halil İbrahim, Belediye Derincespor maçında sahada olabilecek.