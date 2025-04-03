Elazığspor’un başarılı sağ beki Berşan Yavuzay, 68 Aksarayspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta 24. hafta erteleme maçında sahasında Motolux 68 Aksarayspor’u 3-1 yenen Çimentaş Elazığspor’da, Berşan Yavuzay üzüntüsü yaşanıyor. Giresunspor (2) ve Ankara Demirspor maçlarında ihtar alan Berşan, bu sezonki 4. ihtarını aldı ve cezalı duruma düştü. Genç oyuncu, böylelikle 30. haftada Elazığ’da oynanacak olan Serik Belediyespor maçında takımdaki yerini alamayacak.