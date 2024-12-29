Elazığspor’da gerçekleşen Olağan Genel Kurul’da Ahmet Feti Yılmaz Başkanlığı’ndaki mevcut yönetim güven tazeledi.Elazığspor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Seçimli Olağan Genel Kurul, 88 delegenin haziran cetvelini imzalamasıyla başladı. Genel Kurulda gündem maddeleri tek tek görüşüldü ve karara bağlandı. Salonda bulunan delegelerin tamamının oyunu alan Ahmet Feti Yılmaz bir dönem daha kulüp başkanlığına seçilerek güven tazeledi.Öte yandan kulübün borcunun 82 milyon 663 bin TL olduğu açıklandı.