Merkez Hakem Kurulu, Nesine 2. Ligde hafta sonu oynanacak maçların hakemlerini atarken Somaspor-Elazığspor maçını Mersin bölgesinden klasman hakemi Burak Doğru yönetecek.Nesine 2. Ligde 11. hafta müsabakalarında görev yapacak olan hakemler ve yardımcıları belli oldu. Merkez Hakem Kurulunun yaptığı atamaya göre Çimentaş Elazığspor’un deplasmanda Somaspor ile oynayacağı maçı Mersin bölgesinden klasman hakemi Burak Doğru yönetecek. Hakem Doğru bu maçla birlikte kariyerinde ilk kez bir 2. Lig maçında orta hakem olarak düdük çalacak. Müsabakada Gaziantep bölgesinde Mehmet Pekmezci ve Hatay bölgesinden Nesim Karanfil bayrak sallarken, yine Mersin bölgesinden Burak Filik dördüncü hakem olarak görevlendirildi. Mücadele 10 Kasım Pazar günü saat 14.00’da Soma Atatürk Stadında oynanacak.Nesine 3. Lig 1. Grupta mücadele eden 23 Elazığ FK’nın ise Pazar günü evinde Silifke Belediyespor’la oynayacağı maçı Çorum bölgesinden Ahmet Ecevit yönetecek.