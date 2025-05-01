Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası koordinesinde Elazığspor için gerçekleştirilen destek kampanyasında 23 milyon TL toplandı.Elazığspor için düzenlenen ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan’ın ev sahipliği yaptığı bağış kampanyası programına Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığspor Başkanı Ahmet Feti Yılmaz, Elazığspor Teknik Direktörü Fırat Gül, futbolcular ve taraftar grupları temsilcileri katıldı. Elazığ TSYD İl Temsilcisi Coşkun Kamaç’ın sunuculuğunu yaptığı gecede canlı telefon bağlantıları gerçekleştirildi.Gecede 23 milyon TL toplandı.