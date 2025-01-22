Elazığspor, ara transferdeki 4. imzasını Iğdır FK’nın golcüsü Halil İbrahim Sönmez’e attırdı.Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta ara dönem transfer çalışmalarına devam eden Elazığspor, bir transferi daha bitirdi. Samsunspor’dan kaleci Muammer Yıldırım, Yeni Mersin İdman Yurdu’ndan sol bek Ömer Çakı ve Şanlıurfaspor’dan ön libero Muhammed Gönülaçar’ı kadrosuna katan bordo-beyazlılar, uzun süredir arayış halinde olduğu forvet mevkii için Iğdır FK’dan tecrübeli golcü Halil İbrahim Sönmez’le el sıkıştı. Prensipte yapılan anlaşma sonrası tecrübeli golcünün bugün Elazığ’a gelmesi ve resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Iğdır ekibinin son iki sezondaki şampiyonluklarında önemli rol üstlenen 35 yaşındaki golcü, süper lig dahil tüm lig kategorilerinde 345 maça çıkarak 95 gol attı.