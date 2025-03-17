Elazığspor’da 1-0 kaybedilen Ankara Demirspor maçının ardından maçın orta hakemi Mustafa Hakan Belder’e sert tepki geldi.Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor’da 1-0 kaybedilen Ankara Demirspor maçının hakemi Mustafa Hakan Belder hakkında açıklamada yayımlandı. Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ankara Demirspor karşısında istediğimiz sonucu alamadık ve bu durumdan dolayı büyük Elazığspor camiasına karşı mahcubuz. Sahada beklediğimiz performansı sergileyemedik ve bu sonucun sorumluluğunu taşıyoruz. Maçın 67. dakikasında Yusuf Mert Tunç’a yapılan açık penaltı pozisyonu herkesin gözleri önünde cereyan etmiş, ancak hakem tarafından yok sayılmıştır. Sahada alın terimize ve emeğimize gölge düşüren bu kararın takipçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Maç boyunca hakemin vücut dili ve takdir haklarını ev sahibi ekipten yana kullanması, yönetimin tarafsızlığını ciddi şekilde sorgulatmıştır. Futbolun adaleti, sahada verilen emek kadar hakemlerin de objektif yönetimiyle sağlanır. Elazığspor olarak hakkımızın çiğnenmesine asla sessiz kalmayacağız. Bu yönetim anlayışının takipçisi olacak, gerekli tüm girişimleri yaparak konunun sonuna kadar üzerine gideceğiz" denildi.