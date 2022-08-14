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Giriş Tarihi : 14-08-2022 15:17

Elazığspor geleceğin yıldızlarını arıyor  

Elazığspor, altyapı futbolcu seçmeleri yapacak ve yetenekli isimleri bünyesine kazandıracak.  

Elazığspor geleceğin yıldızlarını arıyor  

TFF 3. Lig 1. Grup’ta yeni sezon öncesi Elazığspor, altyapısı için futbolcu seçmeleri yapacak. Konuya ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada, “21-22-23 Ağustos tarihlerinde kulüp tesislerimizde alt yapı futbolcu seçmeleri gerçekleştirilecek. Saat 17.00’de başlayacak altyapı futbolcu seçmelerine 2005-2006-2007-2008-2009 ve 2010 doğumlu olanlar katılabileceklerdir” denildi.

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