Elazığspor Kulübü, pazar günü oynanacak olan Diyarbekirspor maçı biletlerinin satışa çıkarıldığını duyurdu.TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 12. haftasında Diyarbekirspor ile evinde karşı karşıya gelecek olan Çimentaş Elazığspor’da bu maçın biletleri satışa sunuldu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Pazar günü oynayacağımız Diyarbekirspor maçı biletleri satışa sunuldu. Online biletleri passo.com.tr’den temin edebilirsiniz. Kağıt biletleri Elazığspor Store’den temin edebilirsiniz. Maç günü stadyum gişelerinden satış gerçekleştirilecektir” denildi.