Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 4. haftasında yarın Vanspor FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Elazığspor, 21 futbolcuyla Van’a gitti.Çimentaş Elazığspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 4. haftasında deplasmanda Artı Değer Vanspor FK ile karşılaşacak. Karayoluyla zorlu maç için Van’a giden bordo-beyazlı kafilede teknik sorumlu Bülent Yenihayat’ın takdiriyle 21 futbolcu yer aldı. Ali Keten’in kart cezası nedeniyle yer almadığı kafilede, Mikail Koçak, Beykan Şimşek, Kerim Frei, Yağızcan Erdem, Hasan Ekici, Berşan Yavuzay, İsmet Yumakoğulları, Ercan Coşkun, Burhan Arman, Alpay Koldaş, Muhammed Arslantaş, Umut Uzun, Melih İnan, Burak Aydın, Maksut Taşkıran, Yusuf Mert Tunç, Mehmet Ablay, Mücahit Çıra, Efe Tatlı, Kerem Şenyüz, Eren Türkkal bulunuyor.Pazar günü saat 15.30’da Van Atatürk Stadyumunda oynanacak olan maçı İstanbul bölgesi klasman hakemi Can Cengiz yönetecek. Müsabaka Van TV’den canlı olarak yayınlanacak.