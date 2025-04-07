Elazığspor’un oynadığı Serik Belediyespor maçını tribünden takip eden bir taraftar, ettiği dualarla sosyal medyada gündem oldu.Elazığspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 30. haftasında konuk ettiği Serik Belediyespor’u 3-1 yenerek zirve takibine devam etti. Maçı Elazığspor tribünlerinden takip eden bir taraftar, ettiği dualarla takımına güç verdi.Gelen atakları ’Kalecimizin sağ salim kurtarmasını nasip eyle yarabbi’ diyen taraftarı duasında, "Bu şehrimizin Elazığspor’dan başka bir şeyi kalmadı, sen bu gariban taraftarlarımızın yüzünü güldür yarabbi, bize sağ salim şampiyon olmayı nasip ve müyesser eyle yarabbi" dedi. Diğer taraftarlar da duaya amin diyerek eşlik etti.Kulüp resmi sayfasından paylaşılan görüntü büyük beğeni aldı.