Güreş Yıldız Erkekler Türkiye müsabakalarında 57 kiloda Elazığlı sporcu M. Abdulkadir Çelik altın madalya kazandı.2024- 2025 yılı faaliyet programında yer alan 21-25 Mart tarihleri arasında Kocaeli de düzenlenen Güreş Yıldız Erkekler Türkiye Birinciliği müsabakaları sona erdi. Düzenlenen müsabakaya 38 kilogramda Muhammed Hasan Hüseyin Çelik, 57 kilogramda Muhammed Abdulkadir Çelik +85-100 kiloda da ise Abdulkadir Öztürk olmak üzere Elazığ’ı temsilen üç sporcu katılım sağladı. Elazığ Gençlik Spor Kulübünün alt yapısını oluşturduğu TOKİ Fırat Ortaokulu öğrencisi ve TEİAŞ Spor Kulübü sporcusu Muhammed Abdulkadir Çelik, 57 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu faaliyet programında yer alan Güreş Okul Sporları Yıldız Erkekler Türkiye Birinciliği müsabakalarında, Elazığ’ımızı temsilen katılan Gençlik Spor Kulübünün altyapısını oluşturduğu TOKİ Fırat Ortaokulu öğrencisi ve TEİAŞ Spor Kulübü sporcusu Muhammed Abdulkadir Çelik, 57 kilogramda mücadele ederek Türkiye Şampiyonu olmuştur. Bizlere bu gururu yaşatan sporcumuz Muhammed Abdulkadir Çelik’e ve antrenörlerine teşekkürlerimizi iletiyor başarılarının devamını diliyoruz" denildi.