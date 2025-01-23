Türkiye Atletizm yarışlarında Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destekli sporcular önemli başarılar elde etti.Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Bursa’da düzenlenen U14-U16 SEM Salon Deneme Yarışmaları’nda, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destekli sporcular, önemli başarılar elde etti. 1000 metre kategorisinde yarışan Mustafa Tunahan Özdoğan, 96 sporcu arasında birinci olarak Türkiye şampiyonu oldu. Aynı yarışmada mücadele eden bir diğer sporcu Miraç Emir Kaya ise dördüncü sırayı alarak takım arkadaşını takip etti.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bu başarılar, gençlerimize sağladığımız spor altyapısının ve desteklerin bir sonucudur. Mustafa Tunahan Özdoğan ve Miraç Emir Kaya’nın elde ettiği bu gurur verici sonuçlar, hem Elazığ’ımız hem de ülkemiz için önemli bir adımdır. Sporcularımızın başarılarını artırarak devam ettireceklerine canı gönülden inanıyoruz” denildi.