Elazığ’da 2024-2025 sezonu faaliyet programında yer alan okul sporları gençler il birinciliği müsabakaları sona erdi.Elazığ’da 2-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen okul sporları gençler il birinciliği müsabakaları Ahmet Aytar Spor Salonunda 16 kız 6 erkek okul takımından 266 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Müsabakalar 17 Aralık Salı günü dereceye giren takımlara ödüllerinin takdim edilmesiyle son buldu.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ’’2024-2025 sezonu faaliyet programında yer alan voleybol geçler il birinciliği müsabakaları Ahmet Aytar Spor Salonunda gerçekleştirilerek son buldu. Müsabakalarda mücadele eden takımlarımızı, dereceye giren takımlarımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz” denildi.