Okul Sporları Voleybol Kadınlar Bölgesel Lig Müsabakası ve Paletli Yüzme İl Şampiyonası ve Minikler Hazırlık Yarışmaları sona erdi.Okul Sporları Voleybol Kadınlar Bölgesel Lig müsabakasına 4 takımdan 56 sporcu, Paletli Yüzme İl Şampiyonası ve Minikler Hazırlık Yarışmalarına ise 90 sporcu katılım sağlaması ile gerçekleştirildi. Müsabakalar dereceye giren takımlara ödüllerinin takdim edilmesiyle son bulurken, derece alan takımlar gruplarda ve şampiyonalarda Elazığ’ı temsil edecek.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu faaliyet programında yer alan Voleybol Kadınlar Bölgesel Lig müsabakaları, Paletli Yüzme İl Şampiyonası ve Minikler Hazırlık Yarışmaları toplam 146 sporcunun katılım ile gerçekleştirilerek son buldu. Müsabakalarda mücadele eden takımlarımızı, dereceye giren takımlarımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz" denildi.