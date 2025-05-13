Elazığ’da kurumlar ve kuruluşlar arası düzenlenen masa tenisi şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen kurumlar ve kuruluşlar arası masa tenisi il şampiyonası, büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Turnuvaya, 16 takımdan oluşan 65 kişi katıldı. Turnuva, kamu ve özel sektör çalışanlarının bir araya geldiği, sporu merkezine alan önemli bir sosyal etkinlik olarak dikkat çekti. Kurumlar arası iletişimi ve dayanışmayı artırmayı hedefleyen organizasyonda, müsabakalar fair play ruhu içerisinde geçti. Şampiyona sonunda dereceye giren takımlar kupa ve madalya ile ödüllendirildi.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kurumlar ve kuruluşlar arası masa tenisi il şampiyonası gibi etkinlikler, sporu sadece bir rekabet alanı değil, aynı zamanda sosyal bağları güçlendiren bir araç olarak görmemizi sağlıyor. Çalışanlarımızın sporla buluşması, sağlıklı yaşam bilincinin artırılması kurum ve kuruluşlar arası kaynaşmanın teşvik edilmesi açısından bu organizasyonları çok önemsiyoruz. Masa tenisi gibi her yaştan bireyin kolayca erişebileceği branşların yaygınlaştırılması, sporun tabana yayılması hedefimizle birebir örtüşmektedir. Katılım sağlayan tüm sporculara, kurumlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor; başarılarının devamını diliyoruz" denildi.