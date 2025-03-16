Elazığ’da Çanakkale şehitlerini anmak için düzenlenen bilardo turnuvası sona erdi.Çanakkale Şehitlerini Anma Bilardo Turnuvası Atatürk Stadyumu bünyesinde Hizmet veren Yaşayan Stadyum Bilardo Salonunda gerçekleştirildi. 5 gün süren turnuvaya toplam 32 sporcu katılım sağladı. Turnuvada sporcu Celal Nurhan Erdemir şampiyon olurken dereceye giren sporculara kupa ve madalya takdimi yapıldı.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde faaliyet gösteren bilardo branşı birçok müsabakaya ev sahipliği yaparak aynı zamanda birçok başarıya da imza atmaya devam ediyor. Atatürk Stadyumu altında bulunan bilardo salonumuzda gerçekleştirilen Çanakkale Şehitlerini Anma Turnuvası 3 Bant Bilardo İl Şampiyonası 32 sporcumuzun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcularımızı tebrik ediyor başarılar diliyoruz" denildi.