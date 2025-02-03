Elazığ’da 3 Bant Bilardo Şampiyonası 1. etap müsabakaları sona erdi.Elazığ’da 1. Etap 3 Bant Bilardo İl Şampiyonası, Atatürk Stadyumu bünyesinde hizmet veren Yaşayan Stadyum Bilardo Salonu’nda gerçekleştirildi. 9 gün süren şampiyonaya toplam 42 sporcu katılım sağladı. Turnuvada mücadele eden sporcu Cengiz Gülaç sampiyon oldu. Şampiyona dereceye giren sporculara kupa ve madalya takdimi ile son buldu.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde faaliyet gösteren bilardo branşı birçok müsabakaya ev sahipliği yaparak aynı zamanda birçok başarıya da imza attı. Bilardo branşımızın Elazığ’a kazandırılması gayet başarılı bir çalışma olmuş. Atatürk Stadyumu altında bulunan bilardo salonumuzda gerçekleştirilen 1. Etap 3 Bant Bilardo İl Şampiyonası 42 sporcumuzun katılımıyla gerçekleştirildi" denildi.