Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 4 ayrı branşta turnuvalar gerçekleştirildi.Elazığ’da dart, eskrim, bocce ve badminton branşlarında 30 Ağustos Zafer Bayramı Turnuvaları yapıldı. Turnuvalara katılan sporcular kıyasıya mücadele ederek seyircilerden alkış aldı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından branşlara göre spor tesislerinde düzenlenen turnuvalara toplamda 184 sporcu katıldı. Ebeveynler, çocuklara moral vermek için alkışlarıyla destek oldu. Dereceye giren sporculara madalya ve kupa takdim edildi.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bizde Gençlik ve Spor olarak 30 Ağustos’a özel düzenlediğimiz turnuvalar ile kutladık. Dart, eskrim, bocce ve badminton branşlarında düzenlediğimiz turnuvalarda sporcularımız kıyasıya mücadele etti. Katılan 184 sporcumuz ile turnuvaları sonlandırdık. Dereceye giren sporcularımızı antrenörlerini tebrik ediyor emeği geçen tüm personellerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.