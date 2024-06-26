Genç yaşta yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek vefat eden hakem Öykü Akyazı anısına Elazığ ve Malatya hakemleri dostluk maçında karşılaştı.Elazığ ve Malatya bölgesi hakemleri dostluk maçında karşılaştı. Genç yaşta hayatını kaybeden Elazığ bölgesi hakemi Öykü Akyazı anısına düzenlenen dostluk maçı Elazığ Gençlik Merkezi sentetik sahada yapıldı. İki şehrin Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği ile İl Hakem Kurulları tarafından organize edilen maç 4-4’lük eşitlikle sona erdi. Maçta Süper Lig eski hakemi Suat Arslanboğa da yer aldı.