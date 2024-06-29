AK Parti Elazığ milletvekilleri ve gazeteciler, Atatürk Stadyumu kompleksini gezdi. Burada incelemelerde bulunan vekil ve gazeteciler aynı zamanda antrenör ve sporcularla bir araya geldi.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde AK Parti Elazığ milletvekilleri Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı ile Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Gürtürk, ELMİYAD Başkanı Erhan Bahçeci, TSYD Elazığ Temsilcisi Coşkun Kamaç ile gazeteciler, Elazığ Atatürk Stadyumunu gezdi. Genç Ofisten başlayarak antrenman salonlarına kadar gezen heyet, daha sonra milli sporcu ve antrenörleri ile bir araya geldi.Program, hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.