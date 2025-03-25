Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonsuz ilçe bırakmayıp, tüm ilçelerde 12 ay boyunca durmaksızın hizmet vermeye devam ediyor.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 12 ay boyunca tüm ilçelerde hizmet ediyor. İlçelerde verilen spor kursları güreş, masa tenisi, bilek güreşi, muaythai, badminton, halk oyunları, tenis, hentbol, kick-boks, futbol, atletizm, voleybol, artistik cimnastik ve okçuluk. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak yapılan projeler düzenlenen protokoller akabinde salonsuz ilçe kalmadı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bugüne kadar tüm ilçeler dahil olmak üzere toplamda 54 saha içerisinde 37 halı saha 17 adet açık basketbol spor sahası inşası tamamladı. İlçelerde ve beldelerde bulunan başta gençler, çocuklar ve aileler olmak üzere tüm bireylerin spor yapıp faydalanabileceği spor salonları ve amatör sahalar gün geçtikçe artış gösteriyor ve bu artışlar neticesinde sadece il merkezinde değil ilçelerde de sporcular yetiştirilmeye devam ediyor.Modern tesislerle spor altyapısı güçleniyorAtatürk Stadyumu, Türkiye’nin modern çim bakımı teknikleriyle ulusal basında övgü toplarken, son üç yıl içinde, farklı branşlarda toplam 30 antrenman salonuna sahip olan kentte, yaşayan stadyumda 19 branşı bünyesinde barındıran 14 salonu hizmete açıldı. İl genelinde 11 genç ofis, 5 gençlik merkezi, Yakup Kılıç Spor Salonu, Doğukent 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu gibi tesislerle modern bir altyapı oluşturuldu. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında 2025 yılının ilk üç ayı içerisinde 5 bin 272 kişi yüzme öğrenirken, 7 branşta hizmet veren Engelsiz Spor Okullarında 236 sporcu aktif olarak eğitim aldı. 2024 yılında 85 farklı spor faaliyeti düzenlenirken, 13 yerel ligde 1 bin 75 sporcu yer aldı.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak tüm ekibimizle tüm personelimizle, yurt hizmetleri, gençlik hizmetleri ve spor hizmetleri olarak gençlerimize çocuklarımıza ve değerli Elazığ halkına hizmet etmeye çalışıyoruz. Amacımız en uç noktalarda dezavantajlı bölgelere ulaşıp sporu tabana yaymak. Bu hedef doğrultusunda on ilçemizde de spor salonu yapımı gerçekleşti ve spor salonsuz ilçe kalmadı. Tüm ilçeler dahil olmak üzere 54 adet saha yapmayı başardık. Başta Bakanlığımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, valimize milletvekillerimize, belediye başkanımıza, il başkanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, spor taban birliklerimize, kıymetli paydaşlarımıza ve tabi ki her etkinlikte yanımızda olan gençliğe ve şehrimize şahsım ve kurum adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.