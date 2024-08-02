Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi’nden yüreklere dokunan etkinlik.Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi müdürü, liderleri ve gönüllüleri Yeniköy Camii, Meryem Camii, Şehit Ali Camii ve Yadigar Bahçeleri Camii Kur’an kurslarını ziyaret ederek eğitim alan öğrencilerle çeşitli etkinlikler yaptılar.Çocukların yüzünü güldüren Gençlik Merkezi personelleri özellikle köyde olan çocuklara yönelik etkinlikler düzenlemeye gayret ettiklerini belirterek, “çocuklarımızın yüzündeki o gülümsemeyi görmek bizleri çok gururlandırıyor. Bizler tüm çocuklarımızın her daim yanlarında olarak hep beraber hem eğleneceğiz hem de öğreneceğiz” ifadelerini kullandı.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “Özellikle yaz aylarında velilerin çocuklarını sportif, sanatsal ve Kur’an eğitimi verilen merkezlere göndermeye gayret gösteriyorlar. Gençlik merkezimizde birçok faaliyet yapılıyor ama bu kez liderlerimiz ve gönüllülerimiz Kur’an kurslarını ve camileri ziyaret ederek eğitim alan öğrencilerle boş zamanlarını daha verimli ve keyifli geçirebilmeleri adına güzel etkinlikler düzenlediler. Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessümleri görmek bizleri hem gururlandırdı hem de mutlu etti. Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi müdürümüz Hüsnü Öztürk’e, liderlerimize ve gönüllü gençlerimize emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.