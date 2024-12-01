Efeler Ligi’nin 11. haftasında Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, konuk ettiği Cizre Belediye SK’ya 3-2 yenildi.
Salon: Adilcevaz
Hakemler: Erdal Akıncı, Ramazan Demiröz
Türsad: İbrahim Emet, Taha Erden, Alparslan Koç, Burak Topçu, Marco Bojic, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Bircan, Burak Mert, Berkay Eray Yetkin, Enes Atlı, Alexis Wilson, Vefa Yılmaz, Ufuk Çetinkaya, Nikola Gsorgiev
Cizre Belediye SK: Emre Batur, Atakan Topal, Kemal Kayhan, Oğuzhan Doğruluk, Caner Çiçekoğlu, Semih Çelik, Metin Toy, Çağatay Durmuş, Osmany Uriarte Metsre,
Setler: 25-18, 23 -25, 25-19, 19-25, 13-15
Süre: 2 saat 12 dakika (34, 27, 25, 23, 23)