Efeler Ligi: TÜRŞAD: 1 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3

Efeler Ligi 23. hafta maçında Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu.