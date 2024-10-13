Efeler Ligi: TÜRŞAD: 0 - Galatasaray: 3

Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, Efeler Ligi’nin 2. haftasında konuk ettiği Galatasaray’a 3-0 mağlup oldu.