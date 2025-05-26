DSİ Spor Kulübü’nün Olağan Genel Kurulu, üyelerin yoğun katılımı ve büyük ilgisiyle gerçekleştirildi.Genel Kurul, DSİ Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Kulüp Başkanı Sayın Kemalettin Yentimur ve kulüp üyelerinin iştirakiyle gerçekleşti.Toplantının açılış konuşmasını yapan Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, DSİ Spor Kulübü’nün bugüne kadar elde ettiği başarıların, geçmişten bugüne görev yapan yöneticilerin özverili çalışmaları sayesinde mümkün olduğunu vurguladı. Yavuz konuşmasında, "Kulübümüz sadece sportif başarılarıyla değil, aynı zamanda kurumsal duruşu, disiplinli yapısı ve gençliğe yönelik faaliyetleriyle de örnek teşkil etmektedir. Bu noktada geçmişte görev almış tüm yönetim kurulu üyelerimize, kulüp başkanlarımıza ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bugün burada yapılacak seçimle bayrağı devralacak olan yeni yönetim kurulu başkanımıza ve ekibine başarılar diliyor, kulübümüzü daha da ileriye taşıyacaklarına olan inancımı ifade etmek istiyorum," dedi.Genel Kurulun devamında gerçekleştirilen oylamada mevcut Kulüp Başkanı Kemalettin Yentimur, üyelerin güvenini bir kez daha kazanarak görevine devam etme hakkı kazandı. Oylama sonuçlarının ardından kısa bir teşekkür konuşması yapan Başkan Yentimur, kendisine gösterilen teveccühten dolayı tüm üyelere teşekkür etti. Yeni dönemde de kulübü daha ileri taşımak adına azim ve kararlılıkla çalışacaklarını belirtti.Yoğun katılım ve demokratik bir atmosfer içerisinde geçen genel kurul, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.