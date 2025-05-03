Erzincan Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen Değer Erzincan Projesi, il merkezi ve ilçelerde toplamda bin 254 genci sporun ve manevi değerlerin gücüyle buluşturdu.Prohe kapsamında tüm ilçelerde ve il merkezinde toplam 16 farklı spor kulübünde, 20 ayrı branşta gençlere eğitim verildi. Gençler verilen eğitimlerle hem kaslarını hem de karakterlerini geliştirme fırsatı buldu.Spor faaliyetlerinde 44 antrenör, tarih bilinci, değerler eğitimi ve adab-ı muaşeret derslerinde ise 54 eğitimci gençlere yön vererek aynı zamanda yol arkadaşlığı görevi üstelendi.Söz konusu proje kapsamında Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, projenin çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Vali Aydoğdu paylaşımında, "Bu proje sadece futbol, okçuluk, satranç eğitimi demek değilAynı zamanda kültürden ve tarih bilincine, toplumsal nezaketten kişisel gelişime uzanan bir yolculuk demek. Uzak mahallelerden ilçe merkezlerine kadar uzanan bu yürüyüşte, her adım geleceğe atılıyor.Her genç, kendine ve ülkesine değer katacak donanımla büyüyor.Değer Erzincan Projesi ile hedefimiz net. Güçlü bir gelecek, bilinçli bir nesil!" ifadelerine yer verdi.