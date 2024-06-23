Malatya’nın Darende ilçesinde son yıllarda düzenlenen en büyük şenlik 1800 rakımlı Yıkılhan’da yapıldı. Özlem Büyük ve Kara Hasan konserlerinde şenliğe katılanlar saatlerce halaylar çekerek doyasıya eğlendi.Geleneksel 12. MİDİDER Pilav Şenliği Darende Yıkılhan’da yapıldı. Coşku içinde geçen şenlikte Türk Halk Müziği sanatçıları Özlem Büyük, Kara Hasan ve Hamit Ertaş konser verdi. Konserlerde vatandaşlar halaylar çekerek unutulmaz bir gün yaşadı. Önceki yıllara göre katılımın çok üst düzeyde olduğu şenliğin açılışında konuşan MİDİDER Başkanı Kenan Alçık, " İl ve ilçe dışında yaşayan bölge halkı bu vesileyle köylerine geliyor; dost ve akrabalarıyla görüşme imkanları oluyor. En önemlisi yeni nesil baba-dede yurtlarını, faklı illerden yaşayan akrabalarını görmesine ve tanışmasına vesile oluyor. Bu anlamlı organizeyi benimsiyor ve önemsiyoruz. Ben öncelikle bu etkinliğin bugüne kadar yaşatılmasına vesile olan ayrıca bugün yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.Emeği geçenlere teşekkür eden Darende Kaymakamı Şeref Gülyer ise, "Şenliklerimiz, geleneklerimiz geçmişten geleceğe bu etkinliklerle aktarılacaktır. Bu şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok güzel bir şenlik oldu. Şenliğin devamlı olmasını dilerim” dedi.