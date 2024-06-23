Yakutiye Oto Galericiler Sitesinde her hafta pazar günleri düzenlenen ücretsiz açık oto pazarında bu hafta da OSES Çiğköfte’nin sponsorluğunda çiğ köfte ve ayran ikramı vardı.Yakutiye Oto Galericiler Sitesi Başkanı aynı zamanda MHP Yakutiye Belediyesi Meclis üyesi olan Erkan Şirin’in girişimleri sonucu düzenlenen ücretsiz açık oto pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Pazara gelen vatandaşlara sınırsız çay, çiğ köfte ve ayran ikramında bulunuluyor. Ücretsiz açık oto pazarında satıcılarla alıcıları buluşturan Yakutiye Oto Galericiler Sitesi Başkanı Erkan Şirin, ücretsiz açık oto pazarında her hafta değişik etkinlikler yapacaklarını belirterek; "Araç satanlarla alanları buluşturmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yakutiye Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bize vermiş oldukları katkılardan dolayı minnettarız. Burada halkta memnun, Erzurum’a güzel hizmet bir sunuyoruz. Ücretsiz açık oto pazarımızı ziyaret eden vatandaşlarımıza bu hafta da çiğ köfte ikramı yaptık. OSES Çiğ köfte firmasına ve Bölge Müdürü Yasin Beye çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki haftalarda farklı ikramlarımız olacaktır. Beni en çok sevindiren pazarımıza ilçelerden de katılımların olmasıdrı. Bugün pazarımıza İranlı arkadaşlar gelmişlerdi. Merak etmişler gezdiler. Misafir ettik ve daha sonra yolcu ettik." dedi.