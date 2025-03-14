Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası’nda 2’nci olan milli atıcı Damla Köse, Erzurum Havalimanında çiçeklerle karşılandı.Hırvatistan’ın Osijek kentinde düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası’nda kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde gümüş madalya kazanan Erzurum Gençlik Spor Kulübü ile TOHM Sporcusu ve ETÜ Yüksek Lisans öğrencisi Damla Köse havalimanında çiçeklerle karşılandı.Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, ETÜ öğretim görevlileri, Atıcılık Antrenörü Zeynep Nurdan Çağlar Milli sporcuya havalimanında çiçek takdim ederek başarısından ötürü tebrik ettiler. Karşılama törenine atıcılık sporcuları da katıldı.Damla Köse Yarışma Rekoru KırdıHırvatistan’daki şampiyonda Kadınlar 10 metre havalı tüfek solo elemelerinde topladığı 56 puanla yarışma rekoru kırarak altın madalya maçına çıkmaya hak kazanan Milli sporcu Damla Köse, Finalde Jeanette Hegg Duestad ile karşılaştı. Erzurum Gençlik Spor Kulübü Sporcusu Damla, Norveçli rakibine 15-10 yenilerek Avrupa 2’ncisi oldu. Milli sporcu yarışma rekoru kırmasına rağmen altın madalyayı kaçırdığı için buruk bir sevinç yaşayan Damla Köse, havalimanında yaptığı açıklamada "Bir gün mutlaka Avrupa’nın zirvesine çıkacağım. İnşallah bir dahaki sefere Avrupa şampiyonu olarak ülkemize döneceğime inanıyorum. Benim için her şeyi yapan Antrenörüm Burak Çağlar’a, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Levent Çakmur’a Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez ile Atıcılık Federasyonu Başkanımız Murat Kocakaya’ya teşekkür ediyorum" dedi.İlk Tebrik Kocakaya Ve Dikeç’tenHavalı Silahlar Şampiyonası’nda 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde Avrupa ikinciliği kazanan Milli sporcuyu ilk kutlayan isim Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya ile ülkemizin gururu Yusuf Dikeç oldu. Federasyon Başkanı Kocakaya, "Damla Köse ve ülkemize büyük başarılar kazandıran sporcularımızla gurur duyuyorum" dedi.Çakmur Ve Dönmez’den Damla’ya ÇiçekErzurum Havalimanında Avrupa ikincisi Damla Köse’yi karşılayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez de, Milli atıcıyı tebrik ederek, çiçek takdim ettiler.Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Gençlik ve Spor Kulübü sporcumuz Damla Köse Hırvatistan’da yapılan Atıcılık Avrupa Şampiyonası’nda ikinci olmuştur. Sporcumuzu ve Antrenör Burak Çağlar’ı kutlar başarılarının devamını dileriz. Yolun sonu olimpiyat tebrikler şampiyon" diye konuştu.