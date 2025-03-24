DAİMFED Malatya Şubesi, deprem sonrası şehrin yeniden yapılanma sürecine dair hazırladığı 4 maddelik raporu AK Parti Malatya İl Başkanlığı’na sundu. Rapor, yerinde dönüşümdeki aksaklıklar, altyapı yatırımları ve kamu desteği gibi kritik konuları ele alıyor.6 Şubat depremleri sonrası yeniden yapılanma sürecinde aktif rol oynayan Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhitleri Federasyonu (DAİMFED) Malatya Şubesi Başkanı Kadircan Esen, şehrin mevcut durumuna dair hazırladıkları raporu AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan’a sundu.DAİMFED Malatya Şube Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Kadircan Esen ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Malatya İl Başkanlığı’na gerçekleştirilen ziyarette şehrin yeniden inşaa sücreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Malatya’nın sorunları ve çözüm önerileriZiyarette, deprem sonrası Malatya’nın durumuyla ilgili istişareler yapılırken, hazırlanan raporda, şehirdeki yapılanma ve altyapı konularına dair önemli tespitler yer aldı. Sunulan raporda, yerinde dönüşüm sürecindeki aksaklıklar ve çözüm önerileri, altyapı yatırımında ödenek yetersizlikleri ve 2025/2026 projeksiyonu, çevreyolu altındaki mahallelerde kamu yatırımı eksikliği ve demografik riskler, Belediyeler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün yetersizlikleri konuları yer aldı.AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Malatya ilgili sorunların yazılı rapor haline getirilerek sunulmasının daha net bir çalışma yapmaya imkân tanıdığını belirtti. Bakan, rapor doğrultusunda Ramazan Bayramı sonrasında konunun muhataplarıyla bir toplantı düzenleneceğini ifade etti.DAİMFED Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen ise Ali Bakan’ın halkın ve piyasanın içinden gelen bir başkan olmasının şehir adına önemli bir avantaj olduğunu belirterek, Malatya’nın yeniden imarı konusunda umutlu olduklarını ifade etti.Esen, ayrıca raporun aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanları ile de paylaşılacağını sözlerine ekledi.