Erzurum’da düzenlenen "Dağ Bisikleti Cumhuriyet Kupası" sona erdi.Tarihi Kiremitlik Tepe’de 31 ilden 80 sporcunun katılımıyla gerçekleşen yarış programına katılan Vali Mustafa Çiftçi, madalya töreni öncesinde Kiremitlik Tepe’deki yarış parkurunda pedal çevirdi. Ardından Dağ Bisikleti Cumhuriyet Kupası’nda dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını takdim eden Vali Çiftçi, yarışmaya katılan tüm sporculara başarılar diledi ve şöyle konuştu "Müsabakanın düzenlenmesinde Valiliğimizin ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün de destekleri var. Bu tür etkinliklerin bu vatanın ne şartlarda savunulduğunu ve bizlere bırakıldığını göstermeleri açısından Tabyalarda yapılmasını istiyoruz ki öğrencilerimiz hem burada yarışmalara katılsın hem de tarihi burada yaşayarak öğrensin. Dolayısıyla öğrencilerimizin tabyalarda düzenlenen etkinliklere iştirak etmeleri önemli. Büyükşehir Belediyemize ve organizasyonda emeği geçen tüm paydaş kurumlara teşekkür ediyorum."