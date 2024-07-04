Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel yaz okullarının 9.’su başladı.Bu yıl 9.’su düzenlenen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları, 9 branşta gerçekleşecek. Futbol, basketbol, yüzme, voleybol, tenis, karate, kick boks, buz pateni ve cimnastik branşlarına katılan 2 bin 500 çocuğun, yaz tatillerini spor yaparak geçirmesi ve böylelikle kötü alışkanlıklardan uzaklaşması hedefleniyor. 7-14 yaş aralığındaki çocukların katıldığı, yiyecek, ücretsiz malzeme temini ve servis imkanının sağlandığı Yaz Spor Okulları, iki buçuk ay sürecek. Çocuklar, yardımcı uzmanlarla birlikte yaklaşık 19 antrenörün gözetiminde spor yapacak."Yetenekli çocuklar altyapıya yönlendirilecek"Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, insanların toplum kurallarına uygun olarak yaşayabilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, sağlıklı olması, düşünce gelişiminin yanında, bedensel gelişimine de bağlı olduğunu belirterek, "Bedensel yönden sağlıklı olan kişiler, takım çalışmasına duyarlı, milli ve manevi ilkeleri benimsemiş, vatanını ve milletini seven bireyler olarak topluma fayda sağlamaktadır. İşte bu düşünceden hareketle 10 yıl önce hayata geçirdiğimiz yaz ve kış mevsiminde devam eden Spor Okullarımız ile şimdiye kadar yaklaşık 50 bin yavrumuzu sporla buluşturduk. Çocuklarımız arasında yetenekli olanlar, velilerimizin istek ve onayıyla spor kulüplerinin altyapısına kazandırılacak. Görüldüğü gibi birçok amacı barındıran Yaz Spor Okulları ile geleceğimizin teminatı olan yavrularımız, sporun fair play ruhuyla buluşarak hayatta daha da başarılı olacak" şeklinde konuştu."50’yi aşkın tesisimizle ilimizin spor hayatına katkıda bulunuyoruz"Göreve geldikleri günden bu yana sporda hamle yatırımlarla Erzurum’u marka bir kent haline getirdiklerini anlatan Başkan Sekmen, "150 ulusal 50’yi aşkın uluslararası organizasyonla Erzurum Avrupa’nın en aktif spor şehri oldu. Olimpiyat kentinde kulüpleşme ve tesisleşmeye de büyük bir önem verdik. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Erzurumspor Tesisleri, Er Meydanı, golf sahaları, alttan ısıtmalı futbol sahaları, 6 açık 3 kapalı tenis kortu, 1 yarı olimpik yüzme havuzu, Dursun Ali Kishalı Güreş Eğitim Merkezi, Yüksek İrtifa Spor Salonu, Jimnastik Salonu, 1 basketbol ve 1 voleybol sahası, trafik eğitim pisti, 6 fitness salonu ve daha ismini sayamayacağım toplam 50’yi aşkın tesisimizle ilimizin spor hayatına katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Bizlere olan destek ve duanızla inşallah bu şehrin gelişim ve değişimi sporda olduğu gibi diğer tüm alanlarda da devam edecek" dedi.