Malatya’da partisinin kazandığı belediyeleri ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, orman yangınlarını önümüzdeki hafta Meclise taşıyıp komisyon kurulmasını sağlayacaklarını söyledi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son yerel seçimlerde AK Parti’den CHP’ye geçen Malatya’nın Yazıhan Belediyesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Belediye önünde toplanan kalabalığa seslenen Özel, seçimlerde CHP’yi uzunca bir aradan sonra yeniden birinci parti yapan vatandaşlara teşekkür etti."Yangın konusunu önümüzdeki hafta Mecliste gündeme getireceğiz"Konuşmasında gündeme ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Özel, Diyarbakır ve Mardin’de 12 vatandaşın hayatını kaybettiği yangınlara değindi. Türkiye’nin dört bir yanında orman yangınları yaşandığını belirten Özel, “2024 yılının teknolojisine, imkanlarına rağmen bu kadar ciddi zorluklara, bu kadar ciddi hatalara bir dönüp bakmak gerekiyor. Orman yangınları konusunda bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi olarak yapıcı, yol gösterici önerilerimiz ile birlikte bu konuyu önümüzdeki hafta Mecliste gündeme getireceğiz. Bu konuda bir Meclis komisyonu kurulmasını sağlayıp, bu konuda afet yönetiminde yetkin isimlerle dünyanın her bir tarafına bakarak bu memleketin ormanlarının korunması için bu meseleye artık Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin el koyması gerekmektedir. Buradan Türkiye’ye ilan ediyoruz. Bu orman yangınlarına bu milletin vekilleri ya dur diyecek ya dur diyecek, bunun için çalışacağız” ifadelerine yer verdi."Malatya’nın hakkını aramak için ne gerekiyorsa onu yapacağız"Malatya’nın tarımda en büyük gelir kaynağı olan kayısıya da değinen Özel, “Şüphesiz kim ne derse desin kayısı denince, kayısının başkenti denince Malatya akla geliyor. Ama her alanda olduğu gibi kayısı üreticisi de emeğini kazanamıyor. Kuru kayısı burada üreticide 140 lira, pazarda 300 lira, markette 370 lira. Emeği sen çekiyorsun, çocuklarla birlikte sen çalışıyorsun ama sen 140 TL alıyorsun tüm masraflar içinde, markette 370 liraya satıyor. Bir senede mazot ikiye katladı, ilaç ikiye katladı, gübre ikiye katladı, işçilik ikiye katladı. Fiyat sadece yüzde 40 artmış geçen seneye göre. Peki geçen sene markette kayısı kaç para 175 TL, bu sene 370 TL. Şimdi marketteki fiyat ikiye katlıyor, üstüne de gidiyor ama buradaki fiyat yüzde 40 artmış. İşte haksızlık burada, adaletsizlik burada. Ben şunu söylüyorum. Günü geldi Tayyip Bey’in memleketinde çay mitingi yaptık, günü geldi Trakya’da buğday mitingi yaptık. Herkesin derdi şu ki maliyetini kurtarmayacak fiyatlara çiftçiye çalış diyorlar. Adeta sen köle gibi çalış, parayı başkaları kazansın diyorlar. Üzümde de böyle, fındıkta da böyle, çayda da böyle, kayısıda da böyle. Buradan sesleniyorum kayısının, Malatya’nın hakkını aramak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Hep birlikte mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketine de değinen Özel, deprem sonrası CHP olarak tüm kadrolarla sahada vatandaşın yanında olduklarını söyledi. Deprem konutlarının hızla yapılması adına şehirleri birlikte ayağa kaldırmak istediklerini anlatan Özel, “Türkiye olarak bu şehirleri hep birlikte ayağa kaldıralım. Dedik ki deprem konutları ücretsiz olsun, dedik ki milli bir seferberlik ilan edelim ama kabul ettiremedik. Dedi ki ’ben para alacağım ama bir yılda herkesin evini yapacağım’ olmaz dedik. Bu çok iddialı bir söz ama millet o çaresizlikle, o rüzgarın altında, yağmurun altında çadır kentlerde güneşin altında konteynırlar da bu sözlere itimat edenler oldu. Oy verdiler, seçimler oldu bitti ve milletin takdiriyle Recep Tayyip Erdoğan yeniden yetkiyi aldı. Bakın bir yılda 650 bin konut sözü vermişti, seçimi kazandı. Şu ana kadar verdiği konut sayısı 79 bin. Türkiye’de yüzde 12. Malatya’ya 103 bin konut yapacağız dediler ve verilen konut sayısı 7 bin 881, yüzde 7.6. ediyor. Bir yılda konut sorunu çözeceğim diyenler nerdeyse bir buçuk yıl oldu. 100 kişiden 88’ini sokakta bıraktılar. Malatya’da 100 kişiden 92’isi sokakta. 10 aileden dokuzu ya çadırda ya konteynırda ya da başını aldı gitti gurbette. Ama seçim için oy isteyenler şimdi bir buçuk yılda yüzde 6,5’unu yaptılar. Bu barınma sorunu en büyük sorun ama sorunun en önemli kısmı belirsizlik meselesi. Evi az hasarlı yaptır dediler, vatandaş evini yaptırdı şimdi rezerv alanı oldu çıkacaksın yıkacağız diyorlar. Orta hasarlılar için yıkılacak dediler adam yıkılacak diye pervası söktü kapısını söktü sattı kendine katık yaptı şimdi diyor ki yıkmayacağız, yaptıracaksın. Büyük bir belirsizlik büyük bir haksızlık var” dedi."Türkiye’nin en büyük mücadelesini bu kira yardımı için başlatacağım"Deprem bölgesinde kiracılara verilen desteğin bu ay son bulacağını da söyleyen Özel, “Şunu görüyoruz ki bu ay son kez kira yardımı yapıyorlar. Arttırın, yeniden uzatın dedik, ekonomi kötü, para bulamayız kira yardımı bitti diyorlar. Eğer bu 10 ildeki söz verip de açıkta bıraktığınız 650 bin konut, milyonlarca kişiyi kira yardımsız bırakırsanız size buradan söz veriyorum, eğer katılırlarsa, eğer mücadele etmek isterlerse, eğer haklarını ararlarsa Türkiye’nin en büyük mücadelesini bu kira yardımı için başlatacağım. Söz veriyorum size. Hem evi yapmayacaksın hem seçim bitti, kirayı da unutacaksın. Milleti çadırlarda, konteynırlarda yıllarca bırakacaksın. Öyle yağma yok sana depremzedeyi ezdirmeyiz” ifadelerine yer verdi.Önümüzdeki pazartesi günü ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılarının Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i ziyaret edeceğini hatırlatan Özel, “Para bulamıyorum diyorlar, önümüzdeki pazartesi ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Şimşek’e gidip parayı nerden bulabileceklerini söyleyecek. Bakın buradan açıkça söylüyorum 22 yıllık AK Parti iktidarının yükünü sırtlayacak halimiz yok. Yanlışına doğru diyecek halimiz yok. Onların hatasını düzeltmek için onlara yanaşacak halimiz yok. Doğrusunu biliyoruz. Pazartesi soracağız Mehmet Şimşek’e. Ey Şimşek, senin önceliğin vatandaş mı yandaş mı? Sen müteahhitten yana mısın Yazıhanlı kayısı üreticinden yana mısın, onu söyle diyeceğiz” şeklinde konuştu.Siyasetin sokağın sesini dinleme işi olduğunu dile getiren Özel, parti olarak 30 Haziran’da Kocaeli’nin Gebze ilçesinde geniş katılımlı ’geçinemiyoruz mitingi’ düzenleyeceklerini de belirterek herkesi davet etti."Savunmasız bir adama 5 kişi saldırmak acizliktir, zavallılıktır"Yine Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde partilerinin meclis üyesi adayına yapılan saldırıyı kınayan Özel, “Partimizin belediye meclis üyesi adayı birinci yedeğimiz, arkadaşımız, ağabeyimize kızının yanında eşinin gözünün önünde 5 kişi sopalarla saldırıp beyin kanaması olacak kadar vurdular. Yere düştü hareketsiz kaldı, çekip dizlerinden vurdular. Neymiş Pınarbaşı’ndaki seçimmiş. Biz seçim gecesi söyledik. Seçim seçimde kaldı, bundan sonra başkanımız bütün Pınarbaşı’nı kucaklayacak ve başkanımız bundan sonra bütün Pınarbaşı’nın başkanı olacak. Kimse üzülmesin, kimse bir şey etmesin dedik hala daha birileri gerilim oluşturmak ve o gerilimden beslemek istiyorlar. Halen daha birileri kaba kuvvetle bir şey yapacağını sanıyor. Savunmasız bir adama 5 kişi saldırmak ne güçtür ne cesarettir ne dirayettir ne kabadayılıktır. Olsa olsa acizliktir, zavallılıktır” diye konuştu.Türkiye’de siyasette normalleşme istediklerini de ifade eden CHP lideri Özel, “Normalleşme demek normal davranmak demektir. Kurallara uygun davranmak demektir, hukukun üstünlüğüne inanmak, anayasaya bağlı kalmak demektir. Seçimi kaybedince kabullenmek, tebrik etmek demektir, sopalarla saldırınca normalleşme olmaz. Ankara’nın ortasında bir siyasi cinayetin kanını yerde bırakmakla olmaz. Emekliye 10 bin TL vererek açlığa mahkum ederek, ev kirası vermeyerek, sen aç kal, karnını doyuracaksan sokakta kal demekle olmaz. Asgari ücretliye seçimden önce 4 kez yılda zam yapacağım deyip seçimden sonra yapmamakla olmaz. Ve asla ve asla depremden sonra bir yılda konut vereceğim deyip bir yıl sonra kira yardımını kesmekle olmaz. Biz Türkiye’nin bir normal o ülke olarak hukuk kurallarına, ahlaka, vicdana sahip olarak yönetilmesini istiyoruz. Bunun için el uzattık. Hukuka uyarsanız ne ala, sopaya sarılanla normalleşme olmaz. Anayasayı çiğneyen ile normalleşme olmaz. Ama bir parti gerilimden beslenecek diye ya da kendi rezaletini yargıdan kaçıracak diye normalleşmeyi baltalıyorsa ona da kimse pabuç bırakmaz. İsteyen gelip normalleşir, hep birlikte doğru işler yaparız. Ama hukuktan sapanın vicdandan sapanın, ahlaktan sapanın olduğu yerde biz olmayız. Biz neredeyiz, milletle beraberiz. 50 yıl sonra birinci parti olmuşuz. 3 yıldır, 3 aydır tüm anketlerde birinci partiyiz. Normalleşmeyi herkes CHP’den biliyor. Halkın çok büyük bir kısmı destekliyor. Ya gelirsiniz kurala, kanuna, hukuka uyarsınız. Emekliye, asgari ücretliye, çiftçiye sahip çıkarsınız, hapisteki suçsuz arkadaşlarımıza zulmetmekten vazgeçersiniz. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyarsanız ne ala. Buna uyarsanız biz buradayız. Bu ülkeyi kuran iradeyiz. Bu ülkede demokrasiyi yeniden kurmak, bu ülkeye yeniden istikrar getirmek, yoksulluğu yeniden bitirmek yüzleri güldürmek yani normal bir demokrasi inşa etmekte bizim boynumuzun borcudur. Gelen gelir gelmeyenler milleti karşısına geçer. Millet bizimledir, milletle devlet yarışırsa millet kazanır. Biz kazanacağız” diye konuştu.