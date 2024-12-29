CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın vefat eden babası Hüseyin Ağbaba’nın cenaze törenine katıldı.CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın bir süredir tedavi gören babası Hüseyin Ağbaba (88) hayatını kaybetti. Hüseyin Ağbaba’nın vefat haberinin ardından dün akşam saatlerinde Malatya’ya gelen CHP Genel Başkanı Özel, Şehir Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze törenine katıldı.Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Özel’in yanı sıra Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özcağdaş, Yalçın Karatepe, Burhanettin Bulut ve Ulaş Karasu, CHP Grup Başkan vekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, çok sayıda milletvekili, belediye başkanları, STK başkanları ile vatandaşlar ve Ağbaba ailesi katıldı.Kılınan cenaze namazının ardından Hüseyin Ağbaba aile mezarlığında defnedildi. CHP Genel Başkanı Özel’in taziye için bugün de kentte kalacağı ve yarın öğlen saatlerinde döneceği öğrenildi.