Van’ın Muradiye ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı.Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde; dolandırıcılık suçundan aranması bulunan ve yakalanan bir kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.Muradiye Kaymakamlığı konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Firari suçlular için çember daralmaya devam ediyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ’Aranan Şahıslara Yönelik’ yapılan çalışmalar neticesinde; ’Dolandırıcılık’ suçundan aranması bulunan E.Ç. isimli şahıs ekiplerimizce yakalanmıştır. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Erciş Kapalı İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Suç ve suçlularla mücadeleye devam edeceğiz. Emeği geçen kahraman polis teşkilatımızı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.